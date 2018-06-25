VistaNews.ru


Xiaomi выпустила водонепроницаемые чехлы за копейки

Вчера, 23:02

Теперь пользователи устройств с диагональю экрана не более 6 дюймов могут смело отправляться на отдых к морю и не бояться, что их смартфон промокнет.

Xiaomi выпустила водонепроницаемы чехлы, предназначенные для смартфонов с диагональю экранов не более 6 дюймов. Чехол создан из термопластичного полиуретана, а в зоне основной камеры прозрачная вставка. Разработчики утверждают, что данная вставка не помешает созданию качественных снимков, так как она не искажает изображение.

Xiaomi уверяют, что на фронтальной части аксессуара используется материал высоко качества который позволяет гаджету лучше воспринимать прикосновения влажными пальцами, а также под водой.

Новшество успешно протестировали десятичасовым погружением, поэтому разработчики уверенны, что обладатель нового аксессуара может использовать свой смартфон под водой в этом чехле хоть целый день.

Подписаться:

Поделиться:



Vista по теме

Назван список смартфонов Xiaomi, что получат портретный режим с MIUI 10

Стартовали продажи смартфона Xiaomi Redmi S2 с 16-мегапиксельной фронтальной камерой

Эксперты назвали лидеров среди водонепроницаемых чехлов для телефона

Главное за неделю

ВМС США 14 лет скрывали гигантский смертельный НЛО

В итоге руководство уволило всех военных, которые давали интервью, восприняв ситуацию серьёзно. Оказывается, что ВМФ и различные...

Салах уйдет из египетской сборной из-за политических игр

Форварда сборной Египта пригласили на встречу с чеченским лидером. Ближайшее...

В гробнице китайского императора нашли неизвестное существо

Позже группа исследователей выяснила, кому принадлежал этот череп, найденный в...

Массивный НЛО открыл рядом с МКС портал в иные миры

 Доказательством этого, по мнению виртуальных уфологов, является некий объект,...

«Смертельная рыбалка»: Морские монстры окружили семью в Мексиканском заливе

Семья рыбаков чудом пережила незабываемую встречу с крупнейшей в мире хищной...

Рекомендуем