Xiaomi выпустила водонепроницаемые чехлы за копейки

Вчера, 23:02

Теперь пользователи устройств с диагональю экрана не более 6 дюймов могут смело отправляться на отдых к морю и не бояться, что их смартфон промокнет.

Xiaomi выпустила водонепроницаемы чехлы, предназначенные для смартфонов с диагональю экранов не более 6 дюймов. Чехол создан из термопластичного полиуретана, а в зоне основной камеры прозрачная вставка. Разработчики утверждают, что данная вставка не помешает созданию качественных снимков, так как она не искажает изображение.

Xiaomi уверяют, что на фронтальной части аксессуара используется материал высоко качества который позволяет гаджету лучше воспринимать прикосновения влажными пальцами, а также под водой.

Новшество успешно протестировали десятичасовым погружением, поэтому разработчики уверенны, что обладатель нового аксессуара может использовать свой смартфон под водой в этом чехле хоть целый день.