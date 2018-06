Новый Samsung Galaxy S10 будет оснащен тройной камерой

Вчера, 22:25

В новый корейский флагман будет встроена тройная камера. Производитель обещает невероятное качество фотографии.

Корейская компания-гигант будет впервые выпускать смартфон с таким решением и не удивительно, что это будет их флагман.

Данный аппарат компании Samsung имеет кодовое название Beyond. Смартфон выйдет в трех различных модификациях, в зависимости от которой будет определяться его стоимость.

Первая модификация Beyond 0 будет иметь плоский дисплей на 5,8 дюймов. Его вторую модификацию - Beyond 1 оснастят изогнутым экраном с такими же габаритами. Beyond 2 получит экран на 6,2 дюйма и тройную камеру, как у Huawei. Последняя модификация обойдется желающим обзавестись новым смартфоном дороже всего, но именно на нее компания рассчитывает больше всего.

Ожидается что модификации Beyond 1 и 2 будут оснащены одинаковой аппаратной частью, в то время как в Beyond 0 она будет отличаться в худшую сторону.