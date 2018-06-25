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В России открыты для предзаказа Nokia 8110 4G и Nokia 5.1

Сегодня, 20:01

Цена кнопочного смартфона равна 5,99 тысяч рублей. Новинку представили на выставке Mobile World Congress в Барселоне в конце марта 2018 года.

В России для предзаказа открыты долгожданные модели Nokia 8110 4G и Nokia 5.1. Первый имеет второе название «телефон Нео» и является кнопочным. Цена такого девайса равна 5,99 тысячам рублей. Отмечается, что новинка получила современный дизайн и ряд новых функций.

Nokia 5.1 оснащена экраном в 5,5 дюймов, 16 гигабайтами постоянной памяти, основной и фронтальной камерами с показателями в 16 и 8 мегапикселей соответственно. Смартфон поддерживает две nanoSIM. Аккумулятор получил объем на 4 тысячи мАч, также поддерживается функция NFC. Точная стоимость модели не сообщается, но «начинка» телефона заставляет предположить, что речь идет о бюджетном варианте. К примеру, Nokia 5 продают по 12,99 тысяч рублей.

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