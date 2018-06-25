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Apple расширяет линейку беспроводных наушников

Сегодня, 19:30

Теперь нашумевшие AirPods станут более модернизированными. Разработчики внедрят ряд полезных функций.

Apple расширяет линейку беспроводных наушников. Теперь они смогут работать удаленно от самого устройства, а также станут обладателями усиленного шумоподавления и повышенной защиты от влаги. Однако это не говорит о том, что в наушниках смело можно принимать душ или нырять. «Вкладыши» будут защищены лишь от дождя и пота. Есть вероятность, что в наушники встроят еще и датчики, измеряющие пульс.

Новшествам будет подвержена и зарядка для устройства. Разработчики работают над беспроводным футляром, от которого и будут заряжаться наушники. Отмечается, что новое устройство будет дороже 160 долларов, а это может послужить тому, что AirPods будет разводиться по сегментам, как это делается с iPhone.

Ранее сообщалось, что новинка будет доступна в конце текущего года, однако, из-за проблем с разработкой, выпуск планируется перенести на следующий год.

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