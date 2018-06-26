Компания Yota Devices изменила свое название

Сегодня, 02:15

Компания Yota, которая обрела свою популярность после того, как выпустила на рынок телефон с двумя дисплеями на фронтальной и тыльной стороне телефона, решила изменить свое название.

Новое название компании - Yota Technologies и основное внимание будет уделено продукту YETI. Это Yota EPD Technology Integration ПО (программное обеспечение), которое позволяет разработчикам без особых трудностей интегрировать в устройства EPD-панели.

При помощи этого ПО открывается возможность воплощать на них различные функции, которые присутствовали в YotaPhone 2 или YOTA3, или создавать новые с помощью SDK.

Продукт YETI доступен для использования в широком кругу различных гаджетов и устройств: смартфоны, ноутбуки, планшеты. Новая разработка компании создана для устройств, где операционной системой является Android и может быть перенесена на любые другие операционные системы.