Чат-бот студентов из Воронежа пробился в финал IT-конкурса

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Представители России достигли такого результата впервые с момента начала проведения конкурса.

Международный IT-конкурс цифровых разработок IT Challenge объявил финалистов, в числе которых оказались российские разработчики. В частности, в финал престижного состязания пробился проект студентов из Воронежа. Чат-бот Masterpiece от учащихся Воронежского госуниверситета позволяет оперативно найти информацию о художественных выставках в городе, оплатить билет в ту или иную галерею, а также путём распознавания фотографий найти информацию о том или ином произведении искусства, в том числе определить её автора. Информация о финалистах конкурса появилась на сайте американской компании Atos, проводящей отбор. Всего в нём принимали участие более 200 команд из 27 стран мира. Российские участники впервые за время проведения IT Challenge пробились в финал. Помимо воронежцев в данной стадии за главный приз конкурса – €10 000 – поборются две команды из США. Впрочем, без поощрения студенты уже точно не останутся. За второе место предумотрена награда в €5 000, за третье – €3 000.

Ранее мы писали, что российские студенты создали приложение для предупреждения о невыгодных условиях договора. Софт поможет выявить участникам сделки слабые стороны соглашения.