В Китае за жителями следят дроны-птицы

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В мире продолжается развитие БПЛА для самых разных целей. Возможности беспилотников становятся всё более широкими.

В частности, в Китае за жителями уже много лет следят дроны-птицы. Их внешний вид очень напоминает настоящих пернатых и не вызывает у людей настороженности.

Согласно данным местных СМИ, в Китае для наблюдения за жителями дроны-птицы используются не менее, чем в пяти провинциях. Они применяются военными и правительственными учреждениями.

Обычные БПЛА имеют фиксированные крылья. В отличие от них, дроны-птицы имитируют полёт пернатых. Они способны с помощью крыльев подняться, опуститься или сделать в воздухе разворот.

Новая программа слежения получила в Китае название «Голубь». Она считается очень перспективной. Дроны-птицы, практически, незаметны для радаров. Те воспринимают их как реальных голубей. Китайцам удалось добиться такой реалистичности, что «соплеменники» часто воспринимают этих «пернатых» за своих. Помимо того, аппараты почти бесшумны.

В то же время они оснащены камерами с высокой чёткостью, GPS-антеннами и каналами передачи по спутниковой связи. Получаемое с этих дронов изображение имеет стабильность, как бы аппарат не двигался.

Однако, от совершенства он ещё очень далёк. Предельная дальность – не более 5 километров. Дрон очень чувствителен к осадкам и воздействию электромагнитного поля.