Samsung создаст съемные рамки для Galaxy S10

Как известно, эта технология совершенно эксклюзивная и новая, никто еще такого не предлагал.
Samsung создаст рамки для Galaxy S10, которые будут съемные. Все сделано для того, чтобы телефон в первую очередь был почти со стопроцентным дисплеем на весь экран, а для тех, кому нужны эти рамки вокруг, они будут с четырех сторон.
Специальные полоски соединяются благодаря магнитам и даже при падении не разъединяются.
Пока о дне презентации нового гаджета неизвестно, как и о его цене. Но уже понятно, что это будет огромный прорыв.
Также компания представит рамки разных цветов, чтобы пользователи сами могли «украсить» свой телефон.