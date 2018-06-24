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Samsung создаст съемные рамки для Galaxy S10

Вчера, 22:45

Как известно, эта технология совершенно эксклюзивная и новая, никто еще такого не предлагал.

Samsung создаст рамки для Galaxy S10, которые будут съемные. Все сделано для того, чтобы телефон в первую очередь был почти со стопроцентным дисплеем на весь экран, а для тех, кому нужны эти рамки вокруг, они будут с четырех сторон.

Специальные полоски соединяются благодаря магнитам и даже при падении не разъединяются.

Пока о дне презентации нового гаджета неизвестно, как и о его цене. Но уже понятно, что это будет огромный прорыв.

Также компания представит рамки разных цветов, чтобы пользователи сами могли «украсить» свой телефон.

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