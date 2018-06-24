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Google создала самый мощный планшет в мире

Вчера, 22:13

По их мнению, новый гаджет сможет дать людям все, что им так долго обещали, но не делали.

Google без какой-либо скромности говорит, что сделала самый лучший планшет в мире. Потому что новые модели совсем не дают той скорости и не выполняют того, что хотят видеть люди в работе. Также считают, что модель будет между Linux и MacOS. Планшет будет работать на базе ОС Chrome OS, что подарит преимущество перед конкурентами.

Интерфейс будет простым, но в то же время удобным и состоять только из самого главного, а графика будет Adreno 630.

Новейший процессор Snapdragon 845, чему поспособствовала совместная работа с Qualcomm.

Пока нет новостей насчет подключения к мобильной сети.

Также будет радовать демократичная цена – около 500 долларов. Модель представят осенью 2018 года вместе с новенькими смартфонами от Google. Также в продаже будут доступны аксессуары к планшету, которые сделают использование еще комфортнее.

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