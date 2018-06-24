Канадец подал в суд на Apple из-за ремешка, который царапал ему часы

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Имея расширенную гарантию AppleCare+, «яблочная» компания отказала ему в замене устройства.

Канадец с провинции Онтарио подал в суд на компанию Apple из-за миланского ремешка, который царапал ему часы. Мужчина купил себе 42-миллиметровые Apple Watch и заметил, что заводской ремешок портит часы.

Его это возмутило и он обратился с просьбой заменить устройство на новое, на что компания ответила отказом. Канадец не растерялся и обратился в суд, требуя при этом еще и моральную компенсацию. Apple попыталась мирно наладить конфликт, предоставив новое устройство, на что получила отказ.

Недавно на Кургане мужчина подал в суд на Apple из-за того, что компания не дает ему разблокировать телефон, который он купил. Гаджет был ворованным и Apple сказала, что разблокировка доступна только первому хозяину.