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На фото показали чехол на Google Pixel 3 XL

Сегодня, 19:28

Про новинку от известного поискового сервера ходит много слухов. Ждать осталось недолго – в конце года предположительно представят смартфон.

Телефон третьего поколения, по слухам, останется с одинарной камерой, когда в это же время конкуренты во всю «запихивают» в свои гаджеты двойную. Однако никто не сомневается, что качество фото и видео будет на высоте. Сканер отпечатка так и останется на задней панели. Дисплей будет 5,3 дюйма.

Уже показали чехол на Google Pixel 3 XL и как можно заметить, то задний вид телефона никак не будет отличаться от предыдущего поколения. Также говорят, что у него будет 4 ГБ оперативной, а еще 64 ГБ постоянной памяти, Android 12 и Snapdragon 845.

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