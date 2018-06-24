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Российские студенты создали приложение для предупреждения о невыгодных условиях в договоре

Сегодня, 14:55

Новый сервис, созданный российскими студентами, поможет выявить участникам сделки слабые стороны договора. Программа «изучит» снимок документа и выдаст пользователю готовый результат.

Идея и разработка алгоритма – заслуга третьекурсников Московского физико-технического института. Программа создана для автоматической проверки правовых документов. Плата за пользование мобильным сервисом не предусмотрена. Создатели алгоритма уверены, что их разработка способна предупредить обман юридически неграмотных или невнимательных российских граждан. Приложение анализирует фото проекта договора и отправляет отчёт о невыгодных условиях.

Приложение функционирует на базе ИИ. Алгоритм можно использовать для двух- и трехсторонних договоров. Сейчас студенты занимаются разработкой ПО для изучения соглашений о покупке-продаже автотранспортных средств.

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