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Будущие владельцы порадуются не только прочности устройства, но и его производительности, а также длительности работы без подзарядки и другим функциям. Теперь туристам и спортсменам не нужно будет бояться, что их устройство развалится после очередного падения.

Doogee S55 признан флагманом с самым защищенным корпусом, о чем производитель заявляет с особой уверенностью. Камуфляж обеспечивает противоударными свойствами не только корпус, но и камеры на 8 и 13 Мп, которые не боятся дождя. Аккумулятор на 5500 мАч работает более 12 часов в активном режиме, а компактность смартфона со сторонами 18 на 9 позволяет управлять им одной рукой.

За работу флагмана отвечает восьмиядерный Mediatek MT6750T, а также 4 Гб оперативной и 64 Гб встроенной памяти на основе Android Oreo. Помимо этого, ценовая политика среднего класса сделает противоударный и самый защищенный смартфон еще более востребованным.