Xiaomi превысила отметку продаж смартфонов Mi 8 в 1 млн

Сегодня, 13:51

Пресс-секретарь компании Донован Сунг поделился радостной новостью со всеми поклонниками продукции в соцсетях. Однако, подробностей о структуре продажи специалист не сообщил.

Xiaomi за 18 дней после начала реализации превысила отметку продаж смартфонов серии Mi 8 в 1 млн. Более того, презентация устройства проходила уже 25 дней назад, но показатели компании могли быть и больше. Сунг не стал обманывать и поделился честными цифрами, что иногда не делают представители других корпораций.

Xiaomi Mi 8 представлен в нескольких вариациях, и самой популярной среди покупателей, скорее всего, является более доступная модель с минимальными характеристиками. Гаджет имеет множество преимуществ, среди которых – фронтальная камера на 20 Мп, сдвоенная основная на 12+12 Мп, а также 64 Гб внутренней памяти и 6 Гб оперативной.