Эксперты назвали лучшие китайские смартфоны за $200

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Не каждый пользователь может позволить себе флагман за $1000. Эксперты собрали список из 5 лучших бюджетных смартфонов стоимость $200 или даже меньше с отличным функционалом.

Замыкает пятёрку лидеров Xiaomi Redmi Note 5. За $189,99 продаётся отличный телефон с большим и ярким дисплеем, конкурентоспособными характеристиками, очень хорошей производительностью, качественной камерой, объемной батареей и многими дополнительными функциями.

Xiaomi Redmi 5 – один из самых дешёвых бюджетных телефонов, которые можно найти на рынке, но смартфон за $149,99 может предложить много чего интересного. Телефон выполнен из металла и пластика, имеет отличные характеристики, современный дисплей с соотношением сторон 18:9 и качественные камеры.

Xiaomi Redmi 5 Plus также обладает 18:9 дисплеем. Всегда за $189,99 можно получить хороший металлический корпус, эффективный игровой процессор Snapdragon 625 и хорошие камеры.

Несмотря на то, что Xiaomi Redmi S2 является не лучшим представителем бюджетных смартфонов, к нему стоит присмотреться. За $159,99 в комплектацию входит 3 ГБ ОЗУ и 32 ГБ ПЗУ. Телефон также обладает качественной фронтальной и основной камерой.

Лидером эксперты назвали Nubia М2. Приятный дизайн, отличное качество сборки, хорошая производительность, качественные камеры и длительное время автономной работы порадуют пользователя в этом смартфоне всего за $160. Единственное, что может разочаровать, - это устаревшая операционная система Android 6, которая не влияет на скорость работы.