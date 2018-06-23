Специалисты: помощник Siri может исчезнуть из iPhone

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По словам специалистов, персональный помощник Siri не обладает достаточным функционалом, чтобы оставаться востребованным на рынке. Это может привести к исчезновению функции в будущем.

Главной проблемой всех голосовых помощников является непонимание акцентов их владельцев. 25% пользователей по несколько раз повторяют запрос, прежде чем Siri определит, что от него требуется. Разработчики постоянно говорят о расширении функционала, но это теряет всякий смысл, если программа не воспринимает речь на слух. Текстовый запрос или самостоятельное выполнение команды сэкономит пользователям время.

Не менее серьёзной проблемой является то, что те самые 25% процентов больше не возвращаются к голосовому помощнику, а это значит, что у Apple есть только один шанс убедить пользователя работать с Siri в дальнейшем. Пока Apple устранит все неполадки и научит голосового помощника понимать все акценты и наречия, множество людей успеет разочароваться в продукте, а вернуть доверие будет очень сложно, так как люди с неохотой впускают в свою жизнь что-то неизвестное. Для Apple было бы логичнее на время убрать функцию из iPhone, довести её до ума, а потом презентовать обновлённый функционал.