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Asus выпустит новый бюджетный Chromebook C223

Сегодня, 06:30

Работать новинка будет на операционной системе Chrome OS от Google. Она является неким подобием Android для ноутбуков. Первые изображения и характеристики уже попали в Сеть.

Информация о новом Asus Chromebook C223 появилась на одном из норвежских онлайн-магазинов. Судя по опубликованным фото, производитель выпустит новый бюджетный ноутбук в замену предыдущей модели Asus Chromebook C213. Однако говорить наверняка не приходится, ведь в первом случае речь идёт об обычном ноутбуке, а во втором – о трансформере.

Как бы то ни было, достоверно известно, что Asus Chromebook C223 будет работать на платформе Intel Apollo Lake с 2-ядерным процессором Intel Celeron N3350 с частотой 1,1-2,4 ГГц.

Среди конфигураций нового ноутбука стоит отметить наличие 4 гигабайта оперативной памяти и 32 гигабайт встроенного хранилища данных. Из портов выделяется наличие двух USB Type-C и один USB 3.0. Диагональ дисплея составит 11,6 дюймов с разрешением 1366 на 768 пикселей.

В Норвегии Asus Chromebook C223 будет стоить 420 долларов США. Конечно же для подобного бюджетного варианта это немного дороговато. Но дело в том, что в Норвегии высокие налоги, поэтому, скорее всего, в других странах ноутбук будет стоит намного дешевле.

Также стоит понимать, что Asus Chromebook C223 будет ориентирован исключительно на сёрфинг в интернете и работу с документами. Такой вариант отлично подойдёт студентам, офисным сотрудникам, или даже исследователям.

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