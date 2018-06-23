В России начались продажи бананофона из Матрицы Nokia 8810

Сегодня, 15:40

Устройство с большим успехом дебютировало на выставке MWC 2018. Хотя ничего выдающегося в характеристиках нет, но телефон придётся по душе многим поклонникам фильмов 90-х.

О том, что в России начались продажи легендарного бананофона из Матрицы стало известно на официальном сайте компании-владельца HMD Global. Сейчас каждый желающий сможет оформить предзаказ Nokia 8810. Стоит ностальгическая новинка 6 тысяч рублей.

Бананофон является конечно же улучшенной версией оригинального телефона, выпущенного 22 года назад. Nokia 8810 обладает дисплеем на 2,4 дюйма. Работает он на процессоре Qualcomm Snapdragon 205. Оперативной памяти всего 512 Мб, а постоянного хранилища – 4 гигабайта. Разрешение камеры всего 2 мегапикселя. Всё железо работает от аккумулятора в 1500 мАч.

Бананофон из Матрицы хоть и не впечатляет характеристиками, но это и не нужно. Новая Nokia 8810 – это Reloaded-издание, которое в первую очередь нацелено на ностальгические чувства. Поэтому бананофон купят в первую очередь фанаты, и будут использовать его, как аксессуар.