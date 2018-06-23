Хакеры взломали iOS 12 через Safari

Сегодня, 12:30

Джейлбрейк является популярной операцией, которая существенно расширяет возможности устройства на iOS. Хакеры показывают, как взломали iOS 12 еще до ее выхода.

Специалисты из команды Pangu, хакеры с никами Morpheus и SorryMyBad показали, что отсутствие официального релиза операционной системы - это не проблема для взлома. После джейлбрейка на устройстве стало доступна возможность самостоятельно выбрать статус-бар, тему оформления, установить сторонние приложения и поменять разрешение экрана.

Взлом был сделан через браузер Safari, но хакеры не сообщили, будет ли это доступно всем пользователям. Даже если джейлбрейк будет выложен в Сеть, владельцам гаджетов Apple придется ждать официального выхода iOS 12.

Пока можно довольствоваться возможными версиями взломанной iOS 11.3, где каждый хакер пытается создать свою собственную модель. Например, скоро будет доступна Electra Jailbreak для iOS 11.3, которую сделал CoolStar.