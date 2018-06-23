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В Adobe создали программу для выявления «отфотошопленных» фото

Сегодня, 11:41

Новейшая разработка Adobe, основанная на принципе машинного обучения, создаётся с целью оградить аудиторию СМИ от неправдивых фотодоказательств. Также её можно применять для экспертизы в правоохранительных органах.

Как сообщили разработчики Adobe на конференции CVPR, они хотят помочь специалистам выявлять все подделанные фотографии, предоставляемые, в первую очередь, государственными органами и прессой в период громких событий глобального масштаба. Интересным является и тот факт, что большинство фейковых «доказательств» было создано при помощи программы Adobe Photoshop, а теперь компания учит один свой продукт обнаруживать работу другого.

В реальности криминалисты и другие специалисты в области digital-экспертизы давно используют похожие программы, но в  Adobe настаивают, что их система уникальна. Главной целью глубокого анализа изображения станут такие манипуляции: скрещивание двух снимков, копирование и удаление объектов. Единственным недостатком своей разработки в Adobe называют малую базу для обучения программы, на расширение которой потребуется время.

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