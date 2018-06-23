VistaNews.ru


В Сеть попали фотографии iPhone-2018 на 6,1 дюйм

Сегодня, 11:19

Снимки опубликовал известный производитель чехлов для смартфонов. В итоге, дизайнеры решили составить первые рендеры, которые в отличии от предшественников похожи на правду.

Фотографии iPhone-2018 попали в Сеть от производителя чехлов в Ghostek. Примечательно, что компания уже не раз предоставляла правдивые изображения будущих смартфонов не только Apple, но и других компаний.

На основании изображений чехлов были сделаны рендеры iPhone-2018. Примечательно, что речь идёт только о версии на 6,1 дюйм. По прогнозам, Apple полностью откажется от физической кнопки «Домой». Возле фронтальной камеры расположатся датчики для системы распознавания лица TrueDepth. Кстати это единственная система в мире, которая сканирует лицо именно на аппаратном уровне, а не на программном, как это происходит во всех остальных смартфонах.

Опубликованные изображения, кстати, более похожи на правду, чем футуристические китайские выдумки и инсайды.

Стоит отметить, что вообще iPhone-2018 выглядит схожим с iPhone X. Однако здесь стоит ожидать не обновление дизайна, а обновление какой-то программной части, обновление железа и добавление новых фишек.

Подписаться:

Поделиться:



Vista по теме

Производитель чехлов показал iPhone SE2 с «монобровью» iPhone X

В Сеть попал дизайн ожидаемого смартфона iPhone SE 2

Apple начала бесплатно менять iPhone X, где есть проблемы с Face ID

Главное за неделю

«Он позади тебя!»: Морской монстр-людоед пытался проглотить каноэ с рыбаком

Чудовище огромных размеров шокировало фотографа, который успел запечатлеть эпичный момент встречи рыболова с хищником....

За бортом МКС засняли серого гуманоида в отражении скафандра

Астронавт даже не подозревал, что на него смотрит гуманоид. Уфологи были...

НЛО в Москве прибыл на футбольный матч между Мексикой и Германией

 В Москве, во время матча в рамках ЧМ 2018, в самый его разгар болельщики...

ВМС США 14 лет скрывали гигантский смертельный НЛО

В итоге руководство уволило всех военных, которые давали интервью, восприняв...

Трамп кинул в Меркель конфетами на саммите G7

Политолог Eurasia Group Иэн Бреммер рассказал несколько интересных подробностей...

Рекомендуем