В Сеть попали фотографии iPhone-2018 на 6,1 дюйм

Сегодня, 11:19

Снимки опубликовал известный производитель чехлов для смартфонов. В итоге, дизайнеры решили составить первые рендеры, которые в отличии от предшественников похожи на правду.

Фотографии iPhone-2018 попали в Сеть от производителя чехлов в Ghostek. Примечательно, что компания уже не раз предоставляла правдивые изображения будущих смартфонов не только Apple, но и других компаний.

На основании изображений чехлов были сделаны рендеры iPhone-2018. Примечательно, что речь идёт только о версии на 6,1 дюйм. По прогнозам, Apple полностью откажется от физической кнопки «Домой». Возле фронтальной камеры расположатся датчики для системы распознавания лица TrueDepth. Кстати это единственная система в мире, которая сканирует лицо именно на аппаратном уровне, а не на программном, как это происходит во всех остальных смартфонах.

Опубликованные изображения, кстати, более похожи на правду, чем футуристические китайские выдумки и инсайды.

Стоит отметить, что вообще iPhone-2018 выглядит схожим с iPhone X. Однако здесь стоит ожидать не обновление дизайна, а обновление какой-то программной части, обновление железа и добавление новых фишек.