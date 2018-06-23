BlackBerry улучшит конфиденциальность новых сверхпрочных телефонов

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Для многих пользователей наряду с важностью технических характеристик телефона оказалась информационная безопасность, что подтолкнуло компанию заняться разработкой сверхпрочных и защищённых телефонов.

Камера, скорость процессора и операционная система в век информационных технологий отошли на второй план. Во времена, когда то и дело всплывает информация о взломе аккаунтов знаменитостей или краже информации с миллионов страниц в соцсетях, BlackBerry разрабатывает собственное программное обеспечение с повышенным уровнем защиты информации и конфиденциальности на смартфонах и других устройства. BlackBerry Secure в ближайшее время будет использоваться в телефонах Bullitt Group.

Bullitt Group занимается созданием сверхпрочных мобильных телефонов. Основными плюсами их продукции являются высокая прочность и защита от внешних повреждений. Благодаря разработкам BlackBerry смартфона от Bullitt Group будут прочными ещё и внутри, что хорошо скажется на продажах девайсов среди тех, кто печётся про свою информационную безопасность.