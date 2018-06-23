Alcatel неожиданно присвоил своему новому «бюджетнику» первый номер

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Присваивая изделию первый номер, компания намекает, что великих свершений от него ждать не следует. Эксперты отмечают одно явное достоинство гаджета – чипсет от Mediatek.

По всем другим параметрам, становится понятно, что этот смартфон – неплохой бюджетный вариант. Пятидюймовый экран Alcatel 1 с разрешением 480х960 явно не предназначен для решения современных задач. Это же подтверждают небольшая «оперативка» - 1 Гб и относительно слабый аккумулятор 2000 мАч. Накопитель изделия также не впечатляет своей вместительностью. Правда, если учесть, что Alcatel 1 работает на Android Go, специально оптимизированном под такие, скудные новыми решениями устройства, то критических стрел заметно поубавится. Обе камеры смартфона интерполированы и без автофокуса. Пользователям компания предложила три расцветки «бюджетника» (золотая, черная и синяя) и модификации с одной и двумя SIM-картами.