В России смартфон Huawei Honor 10 подешевел на 15%

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Случилось это всего лишь через месяц после старта продаж. Устройство получило очень неплохие характеристики и дизайн, который полностью соответствует всем современным трендам.

Стоит отметить, что на старте продаж смартфоны и мобильные устройства всегда стоят дороже. В разных странах этот процесс происходит по-разному, но в России из-за ряда законов, акцизов и желания крупных торговых сетей заработать больше стоимость устройства иногда бывает выше.

Сейчас же небольшие магазины начали снижать стоимость на недавно вышедший Huawei Honor 10. В итоге, смартфон подешевел на целых 15%. Здесь речь идёт только о версии с 64 гигабайтами постоянной памяти, которая стоила буквально недавно минимум 27 тысяч рублей.

Стоит отметить, что Huawei Honor 10 появился в продаже 22 мая. Устройство стало популярным, ведь оно обладает стильным современным дизайном, а также всеми трендами технорынка 2018 года, то есть схожестью с iPhone X.

Дисплей Huawei Honor 10 имеет диагональ 5,58 дюйма, а разрешение 2280 на 1080 точек. Основная камера - сдвоенная с модулем на 16 и 24 Мп. Фронтальная имеет целых 24 Мп.

Сердцем Huawei Honor 10 стал фирменный процессор Kirin 970. Всё железо работает от аккумулятора в 3 320 мАч. Это не очень много, но радует наличие функции быстрой зарядки.