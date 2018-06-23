Apple будет заменять клавиатуры в MacBook

Сегодня, 09:29

В рамках расширенной программы обслуживания ноутбуков можно будет получить другую клавиатуру в случае сложностей с эксплуатацией.

Такая политика Apple распространяется на MacBook и MacBook Pro. Компания в официальном порядке признала – клавиатуры вида «бабочка» там могут быть бракованными. Если ноутбук приобрели не раньше, чем четыре года назад, доступна замена части комплектующего или всего полностью. Есть и условия, которые Apple указала, как те, при которых можно будет обратиться в сервис за новой клавиатурой.

В первую очередь, к ним относится непроизвольное нажатие клавиш. Также значимые факторы – отсутствие реакции при нажатии, повторение символов по нескольку раз во время ввода текста и залипание кнопок. Эксперты подчёркивают – самостоятельно пытаться отремонтировать клавиатуру достаточно опасно.