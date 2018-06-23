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В Сети появились характеристики нового UMIDIGI Z2 Pro

Сегодня, 08:31

Ожидается выход смартфона в двух версиях, а купить телефон можно будет уже в июле по предзаказу. Эксперты рассказали о наиболее привлекательных для пользователя характеристиках телефона.

В Сети появились сведения о том, что новый UMIDIGI Z2 Pro будет выходить в двух версиях, одна из которых отличается материалом, из сделан смартфон. Задняя панель будет выполнена из микрокристаллического циркония, производство которого состоит из 16 этапов, которые являются очень трудоёмкими. Начальные стадии производства требуют больших затрат, хотя конечная стоимость довольно ниже. Такая керамика является намного прочнее и устойчивее к царапинам, чем обычное стекло.

UMIDIGI Z2 Pro порадует пользователей двойной камерой в 16 МП и 8 МП. Сразу несколько флагманских моделей получили технологии съёмки, которые позволяют получать более качественные фотографии даже при недостаточном освещении. 16-мегапиксельная фронтальная камера поможет обладателям UMIDIGI Z2 Pro сделать хорошие селфи.

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