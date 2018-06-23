Эксперты поведали о некоторых «фишках» в манипуляциях с iPhone

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От любителей «яблочных» смартфонов нередко можно услышать жалобы на отсутствие вариативности в манипуляциях с теми или иными функциями изделия. Эксперты утверждают, что в iPhone все это имеется, хоть и недостаточно освещено.

Например, если появилась необходимость закрыть все вкладки в браузере «Сафари», нужно нажать на скрещивающиеся квадратики и удерживать. В появившемся окне будет предложено закрыть все вкладки. Таким же образом, можно вернуть на место и свернутые страницы. Необходимо снова нажать на квадраты в нижней части дисплея и удерживать некоторое время палец на плюсе. В результате свернутые вкладки появятся снова.

Специалисты поведали, как удалять iPhone сразу по несколько ненужных изображений, вместо время затратного удаления снимков по одному. Следует перейти в меню, нажать «Выбрать» и проводить пальцем по фотографиям, тем самым отмечая кандидатов «на выход». Также малоизвестной, но очень простой «фишкой», оказался способ переноса приложений в папки. Путем нажатия на иконку приложения необходимо добиться ее «подвижности», а затем просто указать путь перемещения.