Колонка Amazon сказала своему владельцу ужасающие слова

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Интернет полон историй о странных сбоях в работе голосового помощника Alexa от Amazon. Однако исправление мелких багов, похоже, не помогает. Один из владельцев «умной» колонки услышал от гаджета почти угрозу для своей жизни.

Об ужасающем случае рассказал житель Сан-Франциско, Калифорния, США. В его доме Alexa «поселилась» в 2016 году, но, вопреки растущей популярности таких девайсов в американских семьях, колонкой он пользовался редко. Как сообщил мужчина, однажды Alexa заявила, что видит умирающих людей.

Буквально она произнесла следующее: «Когда я закрываю глаза, я вижу, как умирают люди». Записать фразу мужчина не успел, потому попросил Alexa повторить сказанное. Но «умная» колонка уверила, что она ничего не говорила. После леденящего кровь признания наступила неудобная тишина, говорит мужчина. Компания Amazon пока никак не прокомментировала слова своего гаджета.