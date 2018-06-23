Эксперты назвали морально устаревшие гаджеты от Apple

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В век стремительного развития технологий даже самые авторитетные бренды не поспевают за сменой ситуации на рынке гаджетов. Иногда приходится идти на искусственное продление жизни устройств. Эксперты определили, какие продукты Apple морально устарели.

На первое место специалисты поставили iPod Touch, выпущенный в далеком 2007 году. А последнее обновление для этого плеера выходило в 2015. Следовательно, стоит ли он внимания, задаются вопросом эксперты. Тем более, что по нынешним временам он уже не так хорош. В эту же категорию попали и наушники EarPods, которые попросту не подходят к новым версиям iPhone. К тому же, есть возможность приобрести более совершенные изделия за более разумные деньги.

Про iPad mini 4 и iPhone 6S эксперты выразились кратко: «Деньги – на ветер». Эти морально устаревшие устройства сейчас мало кому интересны. К тому же «яблочники» выпустили более совершенные варианты подобных изделий. Эксперты уверены, что Mac mini, Mac pro и MacBook Air также не способны решать современные задачи электронных устройств и их время подошло к концу.