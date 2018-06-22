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Spectacles получил новые возможности оформления для фото и видеороликов

Сегодня, 20:25

Ранее пользователи были лишены свободы выбора в оформлении фотографий. В их распоряжении был только один вариант – круг в белой рамке.

Теперь, с расширенными возможностями приложения, обладатели Spectacles могут делать широкоформатные и квадратные фото и видеоролики и облачать их в круглую черную рамку. Полноэкранно и широкоформатно контент будет виден только в Snapchat. Сообщается, что после переноса изображений на другие платформы, изображения сохранят оформление вне зависимости от формата просмотра. Новинка обрадует пользователей iOS и Android, вне зависимости от версии программного обеспечения. Специалисты указывают на определенные проблемы: выбор параметров в Snapchat может иногда «зависать».

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