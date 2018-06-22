Соцсеть для животных спасет их от вымирания

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Wildbook станет социальной сетью для животных, в которой пользователи смогут вносить все известные факты. Аналитические способности компьютеров выяснят неизвестные подробности, которые спасут животных от вымирания.

Как утверждают разработчики, Wildbook – это программное обеспечение с открытым исходным кодом, поэтому все желающие смогут добавлять свои фотографии. При этом большинство снимков выгружается с сайта Flickr и YouTube. Среди контента можно будет увидеть фотографии путешественников со всего мира, которые сделали снимки рядом с животными в океане, сафари-парке или в других местах. Программа Wildbook построена таким способом, чтобы при помощи машинного обучения группировать фото с одним и тем же человеком, или с одинаковыми животными. Это позволит учёным отслеживать качество жизни каждого отельного животного, а также особенности и популяцию целых видов.

Дополнить информацию о животном могут сами пользователи – они заполняют такие данные как пол, возраст, место содержания, имена других людей поблизости и погоду в тот день. Эти факты полезны тем, что точные расчеты помогут машинам выявить ранее неизвестные причины вымирания или процветания животных, что поможет спасти многих из них от вымирания