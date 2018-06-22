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Серия Lenovo Tab4 перейдёт на Android 8.1 Oreo в ноябре

Сегодня, 17:26

В Lenovo подтвердили, что последние их планшеты из серии Tab4 перейдут на Android 8.1 Oreo. Первоначально они были запущены с операционной системой Android 7.1 Nougat, но к концу года устройства обновят до Android 8.1 Oreo.

Три планшета Lenovo Tab4 заработают на Android 8.1 Oreo уже к концу года, так как китайская компания подтвердила, что обновлению подлежат Lenovo Tab4 8, Lenovo Tab4 8 Plus и Lenovo Tab4 10. В списке отсутствует один планшет Tab4 10 Plus, его судьба пока неизвестна. Владельцам Lenovo Tab4 придётся подождать некоторое время, ведь компания заявила, что обновления будут выпущены в ноябре 2018 года.

Хотя Lenovo ещё не дала официального подтверждения, Android Oreo, возможно, станет последним обновление операционной системы для серии Tab4.

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