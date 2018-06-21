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В 2019 году ключи для автомобилей могут стать "умными"

Вчера, 22:48

Теперь открывать и заводить машину можно будет при помощи смартфона.

В 2019 году ключи для машин могут стать "умными" благодаря разработкам Консорциума подключения автомобилей. Сообщается, что водители смогут загружать "умный" ключ в свой смартфон, с помощью которого и будет осуществляться управление некоторыми процессами.

Благодаря такому ключу водители будут управлять центральным замком, сумеют заводить двигатель и даже открывать доступ к авто, находясь на расстоянии от него. Специальный модуль NFC позволит осуществлять обмен данными на расстоянии около десяти сантиметров. Это и обеспечит надежную защиту от возможных попыток взломать систему.

Первая финальная версия "умного" ключа уже доступна. Объявляется о разработке второй спецификации, которая выйдет в следующем году и откроет новые возможности в управлении машиной.

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