В Google Assitant появилась новая функция продолжения беседы

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Особенность нововведения – попытка сделать разговор с виртуальным помощником более непринуждённым. Пользователям больше не понадобится постоянно повторять «Окей, Google» перед каждым новым запросом в Google Assistant. Компания позаботилась также и о конфиденциальности разговора с помощником, чтобы пользователи не переживали о том, что их данные перейдут к третьим лицам.

Новой функцией продолжения беседы уже могут воспользоваться жители США с помощью Home, Home Mini и Home Max. Необязательная настройка предназначена для более естественного диалога, поэтому пользователям не требуется повторять «Эй, Google» каждый раз, когда нужно вызвать виртуального помощника.

Чтобы активировать эту функцию, пользователю надо выбрать соответствующие параметры в настройках Google Assistant. «Окей, Google» или «Эй, Google» всё равно придётся говорить, чтобы вызвать помощника. После этого он будет в состоянии ожидания команды до 8 секунд, после чего автоматически отключится. Это не совсем живой диалог, скорее, способ избавится от постоянного повторения одной и той же команды снова и снова.