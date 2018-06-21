VistaNews.ru


Глава Intel уходит в отставку из-за служебного романа

Сегодня, 18:43

Брайан Кржанич уходит с постов главного исполнительного директора и председателя совета директоров компьютерного гиганта Intel. На сайте корпорации размещено сообщение, что Кржанич имел служебный роман. Так как это строго запрещено правилами компании, он подал в отставку с обоих постов.

В сообщении на сайте Intel говорится, что правилами компании запрещены личные отношения между ее сотрудниками. Требование соблюдения устава компании в равной мере относится ко всем работникам. Поэтому руководитель предприятия подал в отставку, и эта отставка принята. Исполняющим обязанности вместо Брайана Кржанича назначен Роберт Стоун, занимавший пост финансового директора Intel.

Американская корпорация Intel производит электронные и компьютерные компоненты и устройства, являясь одним из лидеров в области производства микропроцессорной техники. Название Intel можно расшифровать как «интегральная электроника». Производит микропроцессоры с 1971 года.

Подписаться:

Поделиться:



Vista по теме

CNBC: Глава Intel продал акции, зная о неисправности процессоров

Разработка Intel позволит смотреть футбольные матчи глазами игрока

Apple откажется от чипов Qualcomm и полностью перейдет на Intel

Главное за неделю

ЦРУ более 40 лет скрывали секретные опыты пришельцев на атомной подлодке K-129

Её нашли спецслужбы США, сделав загадочное заявление....

«Он позади тебя!»: Морской монстр-людоед пытался проглотить каноэ с рыбаком

Чудовище огромных размеров шокировало фотографа, который успел запечатлеть...

За бортом МКС засняли серого гуманоида в отражении скафандра

Астронавт даже не подозревал, что на него смотрит гуманоид. Уфологи были...

Рыжий гоблин-людоед пытался сбить с ног и съесть человека в лесу

Странное призрачное существо удалось сфотографировать очевидцам. Рыжее создание...

В Калифорнии рыбаки нашли на берегу океана мёртвое чудовище мужского пола

Животное было покрыто порезами, но экспертам определить причину смерти так и не...

Рекомендуем