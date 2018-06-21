Глава Intel уходит в отставку из-за служебного романа

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Брайан Кржанич уходит с постов главного исполнительного директора и председателя совета директоров компьютерного гиганта Intel. На сайте корпорации размещено сообщение, что Кржанич имел служебный роман. Так как это строго запрещено правилами компании, он подал в отставку с обоих постов.

В сообщении на сайте Intel говорится, что правилами компании запрещены личные отношения между ее сотрудниками. Требование соблюдения устава компании в равной мере относится ко всем работникам. Поэтому руководитель предприятия подал в отставку, и эта отставка принята. Исполняющим обязанности вместо Брайана Кржанича назначен Роберт Стоун, занимавший пост финансового директора Intel.

Американская корпорация Intel производит электронные и компьютерные компоненты и устройства, являясь одним из лидеров в области производства микропроцессорной техники. Название Intel можно расшифровать как «интегральная электроника». Производит микропроцессоры с 1971 года.