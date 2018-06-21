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Проект Microsoft по охране авторского права не будет успешным, считают эксперты

Сегодня, 19:19

Проект на основе технологии блокчейн призван поставить шлагбаум перед недобросовестными пользователями, которые хотят получить программное обеспечение без оплаты или без особого разрешения правообладателя.

Совместное детище Microsoft и Ernst & Young пока проходит тестирование. В случае успешных результатов это будет большим прорывом в деле защиты интеллектуальной собственности и охране авторского права. Впрочем, специалисты не сулят хороших перспектив этой инициативе.

Проблема в том, что сейчас у Microsoft в стадии разработки и тестирования находится ещё один проект, на сей раз совместный с Ubisoft. Он касается защиты авторского права в сфере компьютерных игр. И тоже основанный на технологии блокчейн. Именно на это и указывают эксперты: не апробировав толком эту технологию на одном направлении, стоит ли хвататься за новое.

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