Найден способ, как пользоваться одновременно двумя номера на iPhone

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Пользователи «яблочных» телефонов ограничены одним слотом для SIM-карты на устройстве, в то время как смартфоны других марок давно дали возможность использовать одновременно два телефонных номера. Тинькофф Мобайл со своим виртуальным номером даст возможность владельцам iPhone не тратиться на покупку внешних устройств и второго смартфона.

Тинькофф Мобайл предлагает оформить виртуальный номер, который подходит для регистрации на разных сайтах, покупок в интернет-магазинах и всех других случаев, где нужно указывать номер мобильного телефона. Виртуальный номер также подойдёт для работы, в то время как с основного номера можно общаться с друзьями и семьёй.

Виртуальный номер подключается к основному и стоит 49 рублей в месяц. Активировать его можно в мобильном приложении без звонков в салон сотовой связи или оператору. После подключения все входящие звонки будут поступать на оба номера, а при исходящем можно будет выбрать, каким именно воспользоваться. Для виртуального номера будет отсутствовать внутренний роуминг, за исключением Крыма и Севастополя.