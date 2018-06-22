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Bose выпустила первые наушники для крепкого сна

Сегодня, 05:45

Музыку в них слушать нельзя. Напротив, они предназначены для того, чтобы подавлять посторонние звуки, но не только.

Новые наушники от Bose несут в себе две функции. Первая – это более быстрое засыпание, а второй – это обеспечение крепкого сна.

Приложение для этого можно закачать на смартфон. В нём содержится 10 звуковых дорожек, которые пользователь может выбрать по своему усмотрению.

Новые беспроводные наушники Bose не позволяют слушать обычную музыку. Они воспринимают лишь композиции из приложения.

Аккумулятор способен на беспрерывную работу в течение 16 часов. Для их зарядки используется кейс, включающийся в пакет их продажи.

Сообщается, что стоимость этих наушников Bose составит 249 долларов. Также известно, что они разработаны на основании берушей, созданных стартапом Hush. Их стоимость – 150 долларов.

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