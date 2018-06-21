В Сан-Франциско открылся первый фаст-фуд ресторан с роботами

Сегодня, 17:35

Momentum Machines – стартап Алекса Вардакостаса, который после 8 лет разработки откроет первый робо-ресторан, где прозрачный агрегат приготовит свежий бургер всего за 6 долларов.

Открыть закусочную стоило 10 миллиардов долларов, но основатель и генеральный директор Алекс Вардакостас уверен, что эти вложения оправдают себя. Заказ можно совершить через работника с планшетом, после чего трубка сжатого воздуха толкает запечённую в тот же день булочку в лифт справа. Специальный вибрирующий нож опустить его на ленточный конвейер после того, как хлеб будет поджарен и смазан маслом. Специальное количество миллилитров соуса и грамм специй автоматически сбрасываются на булочку, а ломтики солёных огурцов, помидоров, лука и сыра спрессовываются вместе до того, как попадут в готовое изделие.

Алекс Вардакостас решил модернизировать именно ресторанный бизнес, чтобы составить конкуренцию McDonalds, ведь компания стоит 140 миллиардов долларов, что больше General Motors и Tesla вместе взятых. На данный момент Вардакостас не собирается лицензировать своего робота или создавать франшизу, хотя дело может оказаться прибыльным. Цель создателей первого фаст-фуд ресторана с роботом состоит в том, чтобы расширить автоматизированное обслуживание в сфере общепита и попробовать свои силы за пределами Сан-Франциско.