В банковских картах пароль заменят отпечатком пальцев

Сегодня, 16:50

На Кипре впервые был проведен опыт внедрения биометрических дебетовых карт, активировать которые можно с помощью отпечатка пальца. Специалисты предполагают, что такая система аутентификации быстро вытеснит все остальные.

Клиенты Кипра рассказывают, что смарт-карты, которые разработала голландская компания Gemalto, быстро заменять обычные. Они проще в использовании, а единственное, что им пришлось сделать, это зарегистрировать свой отпечаток пальца в банке. Система распознавания встроена и питается от магнитного поля аппарата, которые сканирует карту. Пользователи отмечают, что такая технология превышает возможности бесконтактной оплаты, как например в Apple Pay.

Специалисты утверждают, что биометрические карты более безопасны, чем их предшественники с четырехзначным паролем, так как отсутствуют риски использования карты посторонним человеком. Однако нек