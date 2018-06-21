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Caviar представила iPhone в честь победы сборной России

Вчера, 23:45

В честь победы России над Египтом на ЧМ-2018 компания Caviar выпустила специальный люксовый iPhone X с выгравированными на задней крышке именами всех игроков и главного тренера сборной России по футболу. Также на ней размещен позолоченный российский герб, а вся крышка стилизована под футбольный мяч с помощью шестиугольников, соединяющихся в сетку. Цветовая гамма – белая, синяя и красная. Тираж уникального смартфона – всего 24 экземпляра.

Название «айфона» - Caviar National Teams Russia Heroes, цена – 237 тысяч рублей. Этим изделием компания-изготовитель хочет запечатлеть важность исторической победы сборной России, кроме того, стремится подчеркнуть факт проведения нынешнего ЧМ в России.

Сборная России вышла из группы на Чемпионате. Это можно считать большой заслугой, ведь последний раз такое произошло еще со сборной СССР в 1986 году. Теперь же предстоят более сложные матчи с сильными соперниками. Сборная нуждается в поддержке болельщиков и в вере в нее.

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