AliExpress устроил большую распродажу смартфонов со скидками до 35%

Сегодня, 06:30

Скидки действуют на все популярные бренды мобильных устройств.

Россияне давно отдают торговой площадке AliExpress первенство, поскольку дешевизна товаров на этом сайте привлекает покупателей. Теперь же AliExpress устроил большую распродажу смартфонов. Девайсы можно приобрести со скидками до 35%. Эта распродажа имеет временное ограничение и очень скоро закончится.

Среди акционных смартфонов есть и Apple-устройства. Также в акции участвуют телефоны марок Honor, LG, Samsung, Xiaomi, Huawei и множество других фирм и моделей. Также скидка распространяется на планшеты.

Эти девайсы можно приобрести в Tmall внутреннем магазине AliExpress. Здесь можно купить сертифицированные продукты для российского рынка. Также на товары, купленные в Tmall, распространяется гарантия. Магазин дает гарантию, что все товары, приобретенные во внутреннем магазине, адаптированы под российского потребителя.