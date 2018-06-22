VistaNews.ru


AliExpress устроил большую распродажу смартфонов со скидками до 35%

Сегодня, 06:30

Скидки действуют на все популярные бренды мобильных устройств.

Россияне давно отдают торговой площадке AliExpress первенство, поскольку дешевизна товаров на этом сайте привлекает покупателей. Теперь же AliExpress устроил большую распродажу смартфонов. Девайсы можно приобрести со скидками до 35%. Эта распродажа имеет временное ограничение и очень скоро закончится.

Среди акционных смартфонов есть и Apple-устройства. Также в акции участвуют телефоны марок Honor, LG, Samsung, Xiaomi, Huawei и множество других фирм и моделей. Также скидка распространяется на планшеты.

Эти девайсы можно приобрести в Tmall внутреннем магазине AliExpress. Здесь можно купить сертифицированные продукты для российского рынка. Также на товары, купленные в Tmall, распространяется гарантия. Магазин дает гарантию, что все товары, приобретенные во внутреннем магазине, адаптированы под российского потребителя.

Подписаться:

Поделиться:



Vista по теме

AliExpress устроил распродажу смартфонов Xiaomi для России

AliExpress массово распродает смартфоны в России

AliExpress устроил в Россию крупнейшую распродажу с 45% скидками

Главное за неделю

ЦРУ более 40 лет скрывали секретные опыты пришельцев на атомной подлодке K-129

Её нашли спецслужбы США, сделав загадочное заявление....

«Он позади тебя!»: Морской монстр-людоед пытался проглотить каноэ с рыбаком

Чудовище огромных размеров шокировало фотографа, который успел запечатлеть...

За бортом МКС засняли серого гуманоида в отражении скафандра

Астронавт даже не подозревал, что на него смотрит гуманоид. Уфологи были...

Рыжий гоблин-людоед пытался сбить с ног и съесть человека в лесу

Странное призрачное существо удалось сфотографировать очевидцам. Рыжее создание...

В Калифорнии рыбаки нашли на берегу океана мёртвое чудовище мужского пола

Животное было покрыто порезами, но экспертам определить причину смерти так и не...

Рекомендуем