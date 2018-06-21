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Google упростила управление учётной записью на Android

Сегодня, 14:24

Все функции, которые Google модернизировала в последнее время, не внесли большого вклада в изменение методов управления учётной записью. В компании согласны, что конфиденциальность превыше всего, поэтому Google запускает переработанный интерфейс учётной записи для Android.

Переработанный интерфейс Google упростит как настройку параметров, так и просмотр  данных. Внедрена более чёткая организация с более заметными категориями (например, способы оплаты), а так же более быстрый доступ к активности пользователя и настройкам конфиденциальности. Так же Google будет предлагать пользователю самостоятельно улучшить работу сервиса, например, удаление учётной записи со старого телефона.   

Теперь не нужно тратить время на поиски определённой настройки. Появилась новая функция поиска, которая укажет правильное направление. Например, при вводе слова «пароль» можно увидеть все возможные манипуляции с ним.

Каждый пользователь Android может перейти на новый интерфейс Google-аккаунта уже сегодня. Пользователям Web и iOS придётся подождать до конца года.

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