Бренд «Евросеть» прекратит свою деятельность

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«Мегафон» и «Вымпелком» заморозили бренд после неудачной совместной сделки. Пока что не ясно, будет ли «Евросеть» существовать в будущем.

Директор «Мегафона» рассказал, что это такой механизм защиты компании, который не позволит пользователям принимать услуги от определенного бренда. Однако коммерчески использовать «Евросеть» пока что невозможно. Ранее сотрудники «Евросети» попытались изменить бренд «Связной», чтобы компания исчезла с российского ранка в течение этого года. Однако директор компании заявил, что они меняют концепцию бренда и переходят на более широкий ассортимент товаров. Напомним, что «Евросеть» была создана в 1997 год, однако в 2009 году директора компании обвинили в краже человека, и он был вынужден переехать в Лондон, где проживает и до сих пор. Пока что «Евросеть» прекратит свою деятельность на определенное время.