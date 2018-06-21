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Xiaomi открыла 1000 сервисных центров в Индии и скоро продаст первые акции

Сегодня, 10:05

Xiaomi уже давно является лидером на рынках Индии. Совсем скоро Xiaomi продаст первые акции.

 Сотрудники компании рассказали, что на данный момент открыто 1000 официальных центров, которые расположились в 600 городах в Индии.

С недавнего времени Xiaomi очень популярна по всему миру. Недавно компания сообщила о том, что они выпустят телевизоры, которые будут доступны любому жителю Индии. Также некоторые сервисные центры получат право на ремонт техники.

Развитие известного бренда Xiaomi идет очень быстро, так как буквально летом прошлого года у компании было открыто 500 официальных торговых точек в Индии. Также в скором времени Xiaomi публично продаст свои акции.

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