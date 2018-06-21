Сегодня, 08:37

Платёжные системы продолжают совершенствоваться. К этому их понуждает стремительное развитие цифровых технологий.

Visa и Master Card получат встроенный сканер отпечатков пальцев и смогут, таким образом, идентифицировать своего владельца. Тесты уже начались, но пока лишь на ранних стадиях.

Сообщается, что карточка активируется лишь после того, как владелец приложит свой палец к встроенному в неё сенсору. Информацию об отпечатке будет хранить чип, расположенный над номером карточки.

Когда оплата будет осуществляться с помощью терминала, этот чип станет контролировать, совпадает ли пальцевый отпечаток плательщика с тем, который находится в его памяти.

Когда подобная технология будет доступна пользователям Visa и Master Card, пока не сообщается. Предполагается, что она станет хорошей защитой в случаях, когда карточка утрачена или украдена.

Дополнительным плюсом станет то, что отпадёт необходимость запоминать PIN-код.