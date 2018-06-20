Эксперты: Elephone Band W7 лучше Xiaomi Band 3

Вчера, 23:01

Не успели представители Xiaomi презентовать свой новый фитнес-браслет, как компания Elephone заявила о выпуске своего спортивного браслета, превосходящего конкурентов.

Сегодня на закрытой пресс-конференции в Китае компания Elephone заявила о том, что планирует выпустить спортивные браслеты Elephone Band W7. Отмечается, что разработка лучше Xiaomi Band 3 по всем оказателям.

Новое устройство будет обладать экраном в 0,96 дюймов, при этом изображение на нем будет цветным. Более того, здесь доступен GPS для отслеживания местоположения. Также, новое устройство будет работать намного дольше Xiaomi Band 3. Ключевым отличием стало удобство в подзарядке устройства: в Xiaomi Band 3 необходимо доставать устройство из ремешка, а затем подключать его к зарядке. В новом же гаджете достаточно положить трекер на поверхность устройства для подзарядки, что обеспечивается благодаря магнитному креплению.

Точная дата выхода новинки не сообщается, однако, есть информация, что браслет находится на заключительной стадии разработки. Стоить новинка будет около 1600 рублей, тогда как браслет от Xiaomi предлагается приобрести за 1650 рублей, учитывая то, что он значительно уступает браслету от Elephone.