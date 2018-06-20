Флагманский смартфон Huawei Mate 20 «засветился» на фото в Сети

Вчера, 22:51

Инновационный гаджет был замечен на одном из снимков. В Шанхае состоялась технологическая презентация, во время которой производители сообщили о том, что флагман порадует публику в октябре этого года. Уже опубликовали живое фото мобильного устройства.

Флагманский Huawei Mate 20 «засветился» на инсайдерском фото в Сети. Качество фотографии не очень хорошее, однако даже он может многое рассказать о Mate 20. Так, предположительно, смартфон сможет похвастаться безрамочным дисплеем или же рамками, но очень незаметными. Новинка внешне весьма напоминает Galaxy от Samsung. Оба гаджета не будут иметь выемок вверху экрана.

О точных габаритах дисплея сейчас ничего не известно – для его предшественника характерна диагональ в 5,99 дюйма. По слухам, Huawei Mate 20 будет иметь OLED-панели.

Технический рисунок девайса, который «слили» в Сеть, говорит о том, какой будет задняя панель аппарата. Так, здесь будут дактилосканер, светодиодная вспышка, а также двойной фотомодуль. Предположительно, Mate 20 Pro будет иметь тройную камеру.

Остальные технические характеристики остаются тайной.