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Пользователи жалуются на сбои работы Siri в iOS 12

Вчера, 23:14

Голосовой ассистент неверно реагирует на запросы владельцев техники компании Apple. Из-за этого многим пользователям приходится сталкиваться с сообщениями об ошибке, без каких-либо других результатов.

 На нескольких интернет-ресурсах появились жалобы от владельцев мобильных устройств с операционной системой iOS 12. Они жалуются, что Siri не воспринимает запросы правильно, выдавая лишь сообщения о том, что поиск результатов не дал. При повторных обращениях к голосовому помощнику пользователям дают понять, что их речь не удалось разобрать.

Сбои работы наблюдаются и на других устройствах с iOS 12, но и на ряде других. Схожая ошибка появляется и у тех, кто пользуется телевизионной приставкой Apple TV. Для владельцев Apple Watch с операционной системой watchOS 5 ситуация выглядит точно также. Многие пользовали бороться с проблемой перезагрузкой роутера или устройств, но решения они так и не нашли.

Стоит отметить, что Apple имела грандиозные планы на взаимодействие Siri с iOS 12. Представители компании заявляли, что расширяют возможности для пользователей, разрешим им самостоятельно определять фразы и реакцию устройства на них.

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