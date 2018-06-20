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Сам смартфон будет представлен в начале 2019 года. Разрабатывается он в южнокорейской корпорации.

В сети появились снимки нового Samsung Galaxy S10, на которых видно, что экран действительно занимает почти всю поверхность дисплея. На передней панели нет ни фронтальной камеры, ни каких-либо вырезов для динамика и прочее. Возможно, все привычные навигации, которые ранее находились на передней панели, будут выдвигаться сверху устройства.

Помимо вышеперечисленных особенностей, вполне вероятно наличие сканера отпечатков пальцев, а также 3D-камеры. Смартфон будет поддерживать работу на основе 8-ядерного чипа и графического ускорителя Adreno 640. Более того, новый флагман будет обеспечен высокоскоростным интернетом, благодаря 5G.

Отмечается, что смартфон будет выпущен в ограниченном количестве, что вызывает опасения в большом ажиотаже потребителей.